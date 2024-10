Ultim’ora Valentino Rossi: paragone pesantissimo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ultim’ora Valentino Rossi, il paragone è pesantissimo. Ecco cos’ha detto il protagonista del film. Le parole che lasciano il segno Oltre Valentino Rossi c’è un altro uomo italiano che ha fatto la storia delle due ruote. Giacomo Agostini. E lo stesso ha parlato al Corriere della Sera del documentario che lo vede protagonista, “Ago”, e che sarà presentato al Festival del Cinema di Roma il pRossimo 23 ottobre. Valentino Rossi (Lapresse) – Ilveggente.itL’ex campione, 82 anni, nella chiacchierata concessa al più importante giornale italiano ha toccato diversi temi. “Ringrazio sempre Renzo Pasolini. Era l’eroe della Romagna dove andavamo a correre spesso. La nostra rivalità mi ha permesso di conquistare una quantità di tifosi che amavano soprattutto lui, mi ha dato popolarità e aiutato a crescere. Un grande avversario ti migliora sempre”. E poi ha parlato anche di Valentino Rossi. Ilveggente.it - Ultim’ora Valentino Rossi: paragone pesantissimo Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), il. Ecco cos’ha detto il protagonista del film. Le parole che lasciano il segno Oltrec’è un altro uomo italiano che ha fatto la storia delle due ruote. Giacomo Agostini. E lo stesso ha parlato al Corriere della Sera del documentario che lo vede protagonista, “Ago”, e che sarà presentato al Festival del Cinema di Roma il pmo 23 ottobre.(Lapresse) – Ilveggente.itL’ex campione, 82 anni, nella chiacchierata concessa al più importante giornale italiano ha toccato diversi temi. “Ringrazio sempre Renzo Pasolini. Era l’eroe della Romagna dove andavamo a correre spesso. La nostra rivalità mi ha permesso di conquistare una quantità di tifosi che amavano soprattutto lui, mi ha dato popolarità e aiutato a crescere. Un grande avversario ti migliora sempre”. E poi ha parlato anche di

Andrea Iannone torna in MotoGp! Decisivo Valentino Rossi - Almeno pro tempore. La voce circolava da un po', adesso il grande sogno di Andrea Iannone diventa realtà. . . Il campione di Vasto, infatti tornerà a correre. Non appena si chiuderà la stagione in Superbike, dove gareggerà anche nel 2025, farà il ritorno in pompa magna nella cosiddetta Classe Regina. (Chietitoday.it)

Andrea Iannone in MotoGp : l’incredibile ritorno dopo 5 anni - sostituirà Di Giannantonio nel team di Valentino Rossi - Iannone disputerà le ultime due gare della stagione a Sepang e a Valencia, visto che Di Giannantonio sarà costretto a tornare in Italia dopo le gare in Australia e Thailandia per potersi operare alla spalla sinistra. Si era parlato di un accordo con il Team Pramac per il 2025, poi saltato. Alla fine però le porte della MotoGp si sono nuovamente aperte per Iannone, anche se solo per due gare. (Ilfattoquotidiano.it)

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si preparano all’arrivo di baby 2 - Dopo una carriera leggendaria sulle piste di tutto il mondo, il “Dottore” sta vivendo una fase completamente diversa della sua vita, dove la famiglia è al centro. Francesca, sempre al suo fianco è il suo pilastro. La futura mamma si dichiara serena e felice, sottolineando come questa seconda gravidanza stia procedendo senza particolari difficoltà. (Bollicinevip.com)