Trieste si prepara ad accogliere Travel Hashtag: l’evento chiave del turismo wellness in Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Trieste si appresta a diventare il palcoscenico per una delle conferenze di turismo più attese sul panorama internazionale. Il 12 novembre, il Tivoli Portopiccolo Sistiana wellness Resort & Spa ospiterà la edizione del Travel Hashtag 2024, un evento che riunisce esperti del settore turistico, rappresentanti istituzionali e imprenditori del Friuli-Venezia Giulia. Media partner dell’iniziativa, la testata DOVE, che vedrà la presenza della direttrice Simona Tedesco nell’incontro di apertura. Questo evento, patrocinato dal Ministero del turismo e altre importanti entità, rappresenta un’opportunità unica per discutere le tendenze attuali e future del turismo, con un focus particolare sul segmento wellness e sulle terme. Gaeta.it - Trieste si prepara ad accogliere Travel Hashtag: l’evento chiave del turismo wellness in Italia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi appresta a diventare il palcoscenico per una delle conferenze dipiù attese sul panorama internazionale. Il 12 novembre, il Tivoli Portopiccolo SistianaResort & Spa ospiterà la edizione del2024, un evento che riunisce esperti del settore turistico, rappresentanti istituzionali e imprenditori del Friuli-Venezia Giulia. Media partner dell’iniziativa, la testata DOVE, che vedrà la presenza della direttrice Simona Tedesco nell’incontro di apertura. Questo evento, patrocinato dal Ministero dele altre importanti entità, rappresenta un’opportunità unica per discutere le tendenze attuali e future del, con un focus particolare sul segmentoe sulle terme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Turismo e benessere: appuntamento a Trieste per l’edizione 2024 di Travel Hashtag - Tendenze e prospettive del turismo saranno protagoniste di Travel Hashtag. Scopri il programma del format internazionale che conta 14 edizioni in 5 anni ... (viaggi.corriere.it)

Focus su wellness & health per la tappa a Trieste di Travel Hashtag - Travel Hashtag è prossimo al suo ritorno in Italia con un nuovo evento esclusivo presso Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa ... (guidaviaggi.it)

Trieste: scopri perché è una delle mete top del 2025 - Trieste tra le 10 destinazioni globali di tendenza per il 2025Trieste si afferma come una delle mete più ambite per il 2025, secondo le analisi condot ... (assodigitale.it)