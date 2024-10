Ilgiorno.it - Trattavano coca a quintali. Patto ’ndrangheta-camorra: condanne da sei a vent’anni

(Di venerdì 18 ottobre 2024)di reclusione per Bartolo Bruzzaniti, considerato uno dei principali broker del narcotraffico internazionale, estradato in Italia dal Libano nell’agosto 2023. Sei anni di carcere, invece, per Raffaele Imperiale, noto come "il boss dei Van Gogh" e affiliato alla, uno dei più potenti narcotrafficanti a livello mondiale. Arrestato nel 2022 dopo una lunga latitanza, Imperiale è successivamente diventato collaboratore di giustizia. La condanna a sei anni è stata sommata ad un’altra pena pregressa, per un totale di 15 anni e 6 mesi di reclusione. Queste sono alcune delle principali sentenze del processo, celebrato con rito abbreviato a Milano, che ha visto una quarantina di imputati davanti al giudice Roberto Crepaldi. Anche Domenico Salvatore Papalia è stato condannato a 20 anni di reclusione.