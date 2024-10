Trasporto locale, oggi venerdì 18 ottobre sciopero nazionale dei mezzi pubblici (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuova giornata di passione per chi deve usare i mezzi pubblici. Il sindacato AL Cobas ha infatti proclamato uno sciopero del Trasporto pubblico locale a livello nazionale per oggi, venerdì 18 ottobre. L’Atm, l’azienda del Trasporto di Milano, fa sapere che lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Possibili disagi anche nei servizi della funicolare Como-Brunate dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio. A Roma Atac afferma invece di non aver ricevuto alcuna proclamazione: “In riferimento a notizie di sciopero generale nazionale proclamato per il 18 ottobre, l’Atac e gli operatori privati che gestiscono le linee periferiche comunicano di non aver ricevuto proclamazioni di agitazioni da parte di sigle sindacali” si riferisce in una nota. Lapresse.it - Trasporto locale, oggi venerdì 18 ottobre sciopero nazionale dei mezzi pubblici Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuova giornata di passione per chi deve usare i. Il sindacato AL Cobas ha infatti proclamato unodelpubblicoa livelloper18. L’Atm, l’azienda deldi Milano, fa sapere che lopotrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Possibili disagi anche nei servizi della funicolare Como-Brunate dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio. A Roma Atac afferma invece di non aver ricevuto alcuna proclamazione: “In riferimento a notizie digeneraleproclamato per il 18, l’Atac e gli operatori privati che gestiscono le linee periferiche comunicano di non aver ricevuto proclamazioni di agitazioni da parte di sigle sindacali” si riferisce in una nota.

