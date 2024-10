Calciomercato.it - ‘Terremoto’ Fenerbahce: UFFICIALE, ha rescisso il contratto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Arrivato all’improvviso l’annuncio della società: “Ilè stato risolto di comune accordo”. Tutti i dettagli L’avventura in Turchia, al, è già finita. È arrivato anche l’annunciodel club. Le strade si dividono, con la squadra al quarto posto in Super Lig a -6 punti, ma con una gara da recuperare, dalla capolista nonché storica rivale Galatasaray. José Mourinho (LaPresse) – calciomercato.itCon José Mourinho non era c’era feeling, perlomeno tecnico-tattico, visti i soli 68? in questo primo scorcio di stagione. E così le parti in causa, cioè il club e il calciatore, sono giunti a una intesa per la risoluzione delin scadenza a giugno 2027. Ilha ufficializzato il divorzio da Ryan Kent, esterno inglese prelevato dai Glasgow Rangers nell’estate 2023.