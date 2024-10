Tvpertutti.it - Stefano De Martino torna con Stasera Tutto e Possibile e poi lascia?

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Momento d'oro perDedal punto di vista della carriera. Dopo il debutto su Rai1, alla guida di Affari Tuoi, che sta registrando ottimi ascolti TV, per l'ex marito di Belen Rodriguez è in arrivo un'altra bella novità . A partire dal prossimo anno, tornerà alla guida diè., il divertente programma di Rai2 in grado di intrattenere il pubblico della rete nelle fredde serate invernali così come previsto da palinsesto del secondo canale della TV di Stato. Sono sei le edizioni condotte da De(con quella in onda nel 2025 saranno sette), al timone dal 2019 dopo avere ricevuto l'eredità da Amadeus che è stato presentatore di STEP per le prime quattro stagioni. La scorsa primavera, il programma ha registrato una media record dell'11.30% di share ottenendo anche il primato del 12,74% di share all'esordio e il 14,32% nella puntata finale.