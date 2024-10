Gaeta.it - Sgombero a Pichini: le forze dell’ordine intervenute per liberare le case occupate dai rom

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una significativa azione diha avuto luogo adi Guidonia, dove lehanno rimosso ultimamente dalla palazzina di via Giotto alcuni nuclei familiari di origine rom, provenienti dal campo di via Albuccione. L’operazione è stata parte di un intervento più ampio coordinato dalla Prefettura, volto a garantire il ripristino della legalità nell’area. L’operazione non ha registrato difficoltà e ha portato a dichiarazioni dirette del sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, che ha confermato l’importanza di questo intervento per restituire ordine e rispetto delle norme. L’operazione die le dichiarazioni del sindaco L’azione diè stata eseguita con una presenza massiccia delle, tra cui blindati e squadre operative, davanti alla palazzina di via Giotto.