Sebastian Stan | Prima della Marvel ho perso ruoli in Star Trek e Lanterna Verde

In occasione della promozione del suo ultimo lavoro, che lo vede nei panni di Donald Trump, l'attore ha svelato le occasioni mancate della sua carriera Sebastian Stan è un membro fondamentale del Marvel Cinematic Universe grazie al suo ruolo di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno, un personaggio che interpreta sin dal film Captain America: Il primo vendicatore. Tuttavia, l'attore ha recentemente confermato al podcast Happy Sad Confused di aver provato a entrare in altri franchise hollywoodiani Prima di approdare alla Marvel, uno dei quali era il reboot cinematografico di Star Trek diretto da J.J. Abrams. "C'erano un paio di cose che non ho ottenuto e che volevo davvero, disperatamente", ha rivelato Stan. "Il Capitano Kirk per J.J. Abrams è stata una delle prime cose a cui mi

