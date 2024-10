Sciopero Torino del 18 ottobre, Gtt non aderisce: bus, tram e metro regolari (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi venerdì 18 ottobre niente Sciopero dei mezzi a Torino. Bus, metro e tram in tuto il capoluogo piemontese non subiscono ritardi o cancellazioni perché Gtt non ha aderito al blocco dei trasporti. Vediamo nel dettaglio. Sciopero 18 ottobre Torino Gtt L’azienda di trasporto pubblico locale a Torino, Gtt, chiarisce che non è coinvolta nello Sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di oggi venerdì 18 ottobre. Oggi dunque bus, tram e metro a Torino e cintura circolano regolarmente. Questa notte però la società torinese Infra.To ha effettuato lavori di migrazione del sistema di segnalazione dei treni e questo ha creato qualche problema a chi si è dovuto spostare con i mezzi. Gtt fa sapere che, nel corso di questo mese, i lavori interesseranno le stazioni Fermi e Marconi della metro 1. I lavori si svolgeranno con più squadre in simultanea su entrambe le stazioni. Quifinanza.it - Sciopero Torino del 18 ottobre, Gtt non aderisce: bus, tram e metro regolari Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi venerdì 18nientedei mezzi a. Bus,in tuto il capoluogo piemontese non subiscono ritardi o cancellazioni perché Gtt non ha aderito al blocco dei trasporti. Vediamo nel dettaglio.18Gtt L’azienda di trasporto pubblico locale a, Gtt, chiarisce che non è coinvolta nellonazionale del trasporto pubblico locale di oggi venerdì 18. Oggi dunque bus,e cintura circolano regolarmente. Questa notte però la società torinese Infra.To ha effettuato lavori di migrazione del sistema di segnalazione dei treni e questo ha creato qualche problema a chi si è dovuto spostare con i mezzi. Gtt fa sapere che, nel corso di questo mese, i lavori interesseranno le stazioni Fermi e Marconi della1. I lavori si svolgeranno con più squadre in simultanea su enbe le stazioni.

