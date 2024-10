Gaeta.it - Salerno, estorsioni e usura: videochiamate dal carcere per minacciare le vittime

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione della Polizia diha portato alla luce un inquietante giro die tentate, caratterizzato da tassi d’interesse che oscillano tra il 20% e il 60%. Le indagini, condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura, hanno rivelato come due uomini detenuti stessero utilizzandoper intimidire e indurre lea rimborsare prestitiri. La situazione arappresenta un esempio significativo di come le organizzazioni mafiose possano continuare a esercitare il loro potere anche dietro le sbarre, minacciando e ricattando le persone in difficoltà economica.