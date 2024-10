Ricercato per rapina, arrestato a Vignola mentre studia un nuovo colpo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un uomo di 31 anni è finito in manette grazie all'attività investigativa dei Carabinieri e al coordinamento tra varie realtà territoriali. L?uomo è infatti accusato di essere il rapinatore che lo scorso aprile mise a segno un colpo ai danni del gestore di un distributore di carburante ad Modenatoday.it - Ricercato per rapina, arrestato a Vignola mentre studia un nuovo colpo Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un uomo di 31 anni è finito in manette grazie all'attività investigativa dei Carabinieri e al coordinamento tra varie realtà territoriali. L?uomo è infatti accusato di essere iltore che lo scorso aprile mise a segno unai danni del gestore di un distributore di carburante ad

