Quattromila studenti a "Scuola di platea" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oltre agli spettacoli, Amat propone progetti speciali e internazionali, iniziative a sostegno della creatività giovanile, progetti di prossimità sociale e nell'ambito della formazione del pubblico per sviluppare aggregazione e innescare nuove modalità di relazione indispensabili al benessere socio-economico dell'intera comunità. Grazie al sostegno della Regione Marche con i Comuni del territorio, Amat promuove progetti di residenza negli splendidi teatri storici delle Marche, che si confermano "case degli artisti", creando così una possibilità di fare vivere e conoscere di più le città e i territori, con una consistente ricaduta economica.

