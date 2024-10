Pechino Express, da Dolcenera a Yuri Chechi: svelato parte del cast e l’itinerario (Di venerdì 18 ottobre 2024) La nuova edizione di Pechino Express sta per diventare realtà e proprio oggi Gabriele Parpiglia nel programma Protagonisti su RTL 102.5 ha svelato parte del cast e il nuovo itinerario. “Le tappe della nuova edizione di Pechino Express saranno Filippine, Nepal e Tailandia”, ha detto esordendo prima di fare ben sei nomi del cast. “Se le tappe saranno Filippine, Nepal e Tailandia, nel cast troveremo Yuri Chechi, Dolcenera, il comico Scintilla, la coppia Giaele De Donà e Ivana Mrazova che saranno le Amazzoni e Giulio Berruti”. In anteprima una parte del cast della nuova edizione di #PechinoExpress e le mete del viaggio@Parpiglia LIVE: https://t.co/iDld1y40ul pic.twitter.com/GcIKOfLSwQ — RTL 102. Biccy.it - Pechino Express, da Dolcenera a Yuri Chechi: svelato parte del cast e l’itinerario Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La nuova edizione dista per diventare realtà e proprio oggi Gabriele Parpiglia nel programma Protagonisti su RTL 102.5 hadele il nuovo itinerario. “Le tappe della nuova edizione disaranno Filippine, Nepal e Tailandia”, ha detto esordendo prima di fare ben sei nomi del. “Se le tappe saranno Filippine, Nepal e Tailandia, neltroveremo, il comico Scintilla, la coppia Giaele De Donà e Ivana Mrazova che saranno le Amazzoni e Giulio Berruti”. In anteprima unadeldella nuova edizione di #e le mete del viaggio@Parpiglia LIVE: https://t.co/iDld1y40ul pic.twitter.com/GcIKOfLSwQ — RTL 102.

