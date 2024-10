Open Arms, Vannacci: “Cuore e mente a Palermo con Salvini” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Sono qui perché ho un impegno personale inderogabile, preso da tempo, non ritardabile. Ho informato da tempo il ministro Salvini che non sarei potuto essere a Palermo, ma non ci sono solo fisicamente perché con il pensiero, il Cuore e la mente sono con tutti loro”. Così Roberto Vannacci, rispondendo alle domande dei cronisti che gli chiedevano perché fosse a Roma in occasione del VI congresso nazionale di Meritocrazia Italia e non a Palermo in supporto a Matteo Salvini, impegnato per il processo Open Arms. Lapresse.it - Open Arms, Vannacci: “Cuore e mente a Palermo con Salvini” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Sono qui perché ho un impegno personale inderogabile, preso da tempo, non ritardabile. Ho informato da tempo il ministroche non sarei potuto essere a, ma non ci sono solo fisicaperché con il pensiero, ile lasono con tutti loro”. Così Roberto, rispondendo alle domande dei cronisti che gli chiedevano perché fosse a Roma in occasione del VI congresso nazionale di Meritocrazia Italia e non ain supporto a Matteo, impegnato per il processo

Processo Open Arms - Vannacci non sarà a Palermo : “Ma sosterrò Salvini con la mente e con il cuore” - Nel corso delle udienze del processo, sono stati ascoltati l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Processo Open Arms, Vannacci a Notizie. comAlle ore 10 di domani, venerdì 18 ottobre, Matteo Salvini è atteso in Aula al Tribunale di Palermo. “Purtroppo non sarò lì fisicamente, ma col pensiero, col cuore e col sentimento. (Notizie.com)

Processo Open Arms - Vannacci non sarà a Palermo : “Ma sosterrà Salvini con la mente e con il cuore” - Processo Open Arms, arriva il giorno dell’udienza nell’ambito del processo di primo grado che vede imputato Matteo Salvini. In piazza Politeama nel capoluogo siciliano, scenderanno parlamentari e simpatizzanti della Lega per sottolineare il loro punto di vista: “Difendere i confini non è reato”. È imputato di sequestro di persona per aver negato lo sbarco a Lampedusa di 147 migranti soccorsi in ... (Notizie.com)

