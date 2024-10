Omicidio Laura Ziliani, concessa la giustizia riparativa per Mirto Milani e chiesta la conferma dei tre ergastoli (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Corte d'Appello di Brescia ha concesso la giustizia riparativa per Mirto Milani. L'accusa ha chiesto per il 30enne e per le sorelle Paola e Silvia Zani la conferma della condanna di primo grado all'ergastolo per l'Omicidio di Laura Ziliani. La sentenza è attesa a novembre. Fanpage.it - Omicidio Laura Ziliani, concessa la giustizia riparativa per Mirto Milani e chiesta la conferma dei tre ergastoli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Corte d'Appello di Brescia ha concesso laper. L'accusa ha chiesto per il 30enne e per le sorelle Paola e Silvia Zani ladella condanna di primo grado all'ergastolo per l'di. La sentenza è attesa a novembre.

Omicidio Laura Ziliani - il processo d’appello al trio criminale. Mirto Milani chiede la giustizia riparativa - Anche Silvia Zani, una delle figlie dell'ex vigilessa, ha chiesto scusa vorrebbe accedere alla giustizia riparativa. Il movente Nelle deposizioni, il racconto di come il progetto omicida fosse maturato nel gruppo.  Le confessioni Mirto Milani era stato il primo dei tre a confessare. Capaci di intendere e volere Silvia, Paola e Mirto, secondo la perizia psichiatrica, che metteva in evidenza ... (Ilgiorno.it)

Nuove sviluppi nel processo d’appello per l’omicidio di Laura Ziliani : il trimestre in tribunale - La giustizia riparativa, un concetto che mira a riparare i danni causati dal crimine, è spesso controversa nei casi di omicidio. Questa situazione mette in luce le complessità familiari derivanti da un crimine di tale gravità . In particolare, la richiesta di accesso alla giustizia riparativa da parte di Mirto Milani si è aggiunta alle complesse dinamiche del processo. (Gaeta.it)

Omicidio Laura Ziliani - oggi processo d’appello al “trio criminale” : Mirto Milani chiede la giustizia riparativa - Continua a leggere . Ha avuto inizio questa mattina venerdì 18 ottobre davanti alla Corte d'Assise d'appello di Brescia il processo al "trio criminale" ritenuto responsabile dell'omicidio di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù uccisa l’8 maggio 2021 dalle figlie Silvia e Paola Zani e dal fidanzato Mirto Milani. (Fanpage.it)