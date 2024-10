Omicidio Laura Frosecchi, chi è Mattia Scutti il 22enne nipote arrestato dai carabinieri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si chiama Mattia Scutti il 22enne accusato di aver sparato e ucciso la zia paterna Laura Frosecchi. Il giovane è ritenuto il responsabile dell’Omicidio della trovata morta giovedì mattina nel negozio di alimentari che gestiva con il marito Stefano Bettoni a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze). Subito dopo la scoperta del delitto da parte di una cliente, gli investigatori dell’Arma dei carabinieri hanno concentrato la loro attenzione sul nipote della vittima, anche su indicazione di alcuni residenti, che abitava a poche centinaia di metri dal negozio. L’abitazione era stata circondata dai militari e, dopo circa due ore, è scattata l’irruzione nell’edificio e il giovane è stato preso e portato in caserma, tra gli insulti degli abitanti che hanno assistito sotto choc a tutte le operazioni. Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Laura Frosecchi, chi è Mattia Scutti il 22enne nipote arrestato dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si chiamailaccusato di aver sparato e ucciso la zia paterna. Il giovane è ritenuto il responsabile dell’della trovata morta giovedì mattina nel negozio di alimentari che gestiva con il marito Stefano Bettoni a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze). Subito dopo la scoperta del delitto da parte di una cliente, gli investigatori dell’Arma deihanno concentrato la loro attenzione suldella vittima, anche su indicazione di alcuni residenti, che abitava a poche centinaia di metri dal negozio. L’abitazione era stata circondata dai militari e, dopo circa due ore, è scattata l’irruzione nell’edificio e il giovane è stato preso e portato in caserma, tra gli insulti degli abitanti che hanno assistito sotto choc a tutte le operazioni.

Laura Frosecchi uccisa a sangue freddo nella sua panetteria. Arrestato il nipote di 22 anni : dinamica e movente - Al suo arrivo al Forno, nel locale non c'era nessun cliente. Intervistato dal Corriere, Stefano Bettoni si dice incredulo di quanto stia vivendo. Una volta arrivato sul posto, ha immediatamente compreso la gravità della situazione e, soprattutto, il fatto che qualcuno avesse brutalmente strappato la vita a sua moglie.

Laura Frosecchi uccisa dal nipote - il marito : «Aveva difficoltà - ma parlava con noi. Avrei preferito ammazzasse me - così lei sarebbe viva»

Laura Frosecchi uccisa dal nipote - la testimonianza : "Il suo corpo era in un lago di sangue" - Era anche madre e, secondo le testimonianze, una donna molto amata e rispettata per il suo lavoro e il suo amore per gli animali. L'arresto del nipote ha scatenato la rabbia degli abitanti del paese, che hanno insultato il giovane mentre veniva condotto dai carabinieri in caserma. La dinamica dell'omicidio La donna, di 54 anni, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco all'interno del suo negozio.