Olimpiadi 2028 Los Angeles studia Parigi Il Sindaco | Come si crea lo spirito olimpico in tutta la città?

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Losda. In vista dei Giochi Olimpici del, ladegli Angeli ha accolto alcuni funzionari del comitato organizzativo di2024 per condividere “l’ingrediente segreto” di un’organizzazione di successo della rassegna a cinque cerchi,ammesso daldi Los, Karen Bass alla Reuters. “Quello che vogliamo fare è analizzare analiticamente ciò che abbiamo visto”, ha affermato Bass in un’intervista alla Reuters dopo il secondo giorno di incontri. “Quello che mi è piaciuto è stato il modo in cui l’interaè stata coinvolta. Qual è il segreto in tutto questo?”, si è chiesta. “È stata un’esperienza incredibile e adesso è il momento di darsi da fare”, le sue parole. Le sfide non mancano, cosìle differenze tra le due. La principale è rappresentata dalle “dimensioni e dalla densità”, ha affermato.