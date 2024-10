Netflix sempre più caro | sale il prezzo degli abbonamenti in Italia e Spagna

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Guardare una serie tv dal divano costerà di più. L’annuncio arriva direttamente da, nella lettera agli investitori, pubblicata ieri giovedì 17 ottobre: «Da domani aumenteremo i prezzi ine in». Non è specificato di quanto salirà il costo dell’abbonamento, ma la scelta – ha fatto capire il colosso dello streaming – fa parte di una strategia globale. L’obiettivo? La «riaccelerazione dell’attività». Come già avvenuto in Giappone, in alcune zone del Medio Oriente e dell’Africa. E in linea con la decisione, in vigore negli Stati Uniti e in Francia e presto anche in Brasile, di abolire il piano più economico. Il trend in miglioramento Stiamo entrando nella seconda fase della strategia di