MotoGP GP Australia 2024 Bagnaia | Sappiamo dove migliorare

"Una giornata in cui abbiamo dovuto lavorare tanto, ma alla fine siamo contenti di aver raggiunto l'obiettivo ed essere entrati nei primi 10". Così Pecco Bagnaia ai microfoni di Sky dopo la giornata del venerdì in Australia sul circuito di Phillip Island. "Con la seconda moto mi sono trovato meglio rispetto che con la prima. Nel time attack finale, purtroppo, non sono riuscito ad esprimere tutto il mio potenziale a causa della bandiere gialle – spiega il pilota italiano -. Ho rivisto un giro di Marquez e ho capito in quale punto della pista perdiamo terreno. Lui è molto forte all'ingresso della curva sei e riesce a portare dentro più velocità, Sappiamo dove migliorare".

Motomondiale : Gp Australia. I Marquez davanti nelle libere - Bagnaia 5° - Il tempo dello spag . Soltanto prequalifiche a Phillip Island, le Fp1 sono state annullate per pioggia PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - Marc Marquez, in sella alla Ducati Gresini, è stato il più veloce nel corso della Practice di MotoGo del Gran Premio d'Australia, in scena sul circuito di Phillip Island. (Ilgiornaleditalia.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Bagnaia si salva nel finale - fratelli Marquez davanti - Bastianini in Q1 - Ha perso molto tempo il ducatista -48 minuti: Martin è in outlap, Bagnaia è ancora fermo ai box. 5:50 Ancora dieci minuti e comincerà la sessione! 5:44 Al momento non dovrebbe esserci un rischio di pioggia, anche se il cielo si sta coprendo sopra il tracciato. Rimanete collegati perché ci aspetta una giornata ricchissima di eventi! Buon proseguimento di giornata! 7. (Oasport.it)

MotoGP - risultati e classifica pre-qualifiche GP Australia 2024 : Marc Marquez davanti a tutti - Bagnaia 5° alle spalle di Martin - 699 0. 628 20 22 0. 542, e Franco Morbidelli, nono a 0. 008 340. 197. 770: alle sue spalle Alex Marquez, secondo a 0. 015 333. 05 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28. 013 20 22 0. 989 0. 086 4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’27. 105 344. Francesco Bagnaia termina quinto a 0. (Oasport.it)