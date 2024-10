Lapresse.it - Migranti, Schlein a Meloni: “Albania accordo fuorilegge, ora fermatevi”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La segretaria del Pd, Elly, in apertura della direzione dem al Nazareno, si è scagliata contro la presidente del Consiglio, Giorgia, dopo la decisione dei giudici di Roma sul caso. “La sezione Immigrazione del Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento deiall’interno del Centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in. Lo avevamo detto, non perché siamo veggenti ma perché leggiamo le leggi”. “Adesso – ha detto ancora la leader dem – mi rivolgo al Governo e alla presidente Giorgiae tornate indietro come siete costretti a far tornare indietro 16 persone che avete ignobilmente deportato inspendendo 18mila euro a testa secondo le stime giornalistiche, dopo che per decenni vi abbiamo sentito abbaiare contro i 35 euro al giorno spesi per l’accoglienza in Italia”. “Altro che modello.