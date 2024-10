Maltempoallerta arancione in 4 Regioni

Maltempo,allerta arancione in 4 Regioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) 8.20 Una vasta area perturbata di origine atlantica ha portato piogge e temporali su gran parte d'Italia, portando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche. E' allerta arancione in Lombardia,Veneto, Toscana e alcuni settori dell'E.Romagna. L'allerta è gialla sui restanti di Lombardia, E.Romagna e Toscana, su alcune aree di Piemonte, Veneto e F.V. Giulia, e su Trentino A.Adige, Umbria, Lazio, Molise e parte di Abruzzo,Campania, Puglia,Calabria e Sicilia.Allerta da arancione a gialla anche in Liguria. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) 8.20 Una vasta area perturbata di origine atlantica ha portato piogge e temporali su gran parte d'Italia, portando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche. E' allertain Lombardia,Veneto, Toscana e alcuni settori dell'E.Romagna. L'allerta è gialla sui restanti di Lombardia, E.Romagna e Toscana, su alcune aree di Piemonte, Veneto e F.V. Giulia, e su Trentino A.Adige, Umbria, Lazio, Molise e parte di Abruzzo,Campania, Puglia,Calabria e Sicilia.Allerta daa gialla anche in Liguria.

