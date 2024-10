Calciomercato.it - Lukaku, rottura insanabile: “E’ il momento di dirsi addio” | ESCLUSIVO

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Protagonista assoluto con la maglia del Napoli, Romelusta facendo parlare di sé anche per la scelta di non farsi convocare per gare di Nations League C’è un Napoli cone un Napoli senza ‘Big Rom’. Unico vero obiettivo di Antonio Conte per rinforzare l’attacco azzurro, all’attaccante belga sono serviti pochi giorni per caricarsi sulle spalle le redini di un reparto che non può prescindere dalle giocate del suo totem. Un vero e proprio fattore sia in zona gol che in veste di assist-man,sta comunque animando l’opinione pubblica in Belgio per la sua assenza nelle ultime gare dei ‘Diavoli Rossi’. Romelu(LaPresse) – Calciomercato.itUna scelta che – come rivelato dallo stesso attaccante del Napoli nel corso del podcast “Friends of Sport”, potrebbe non essere definitiva.