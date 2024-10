Lite finisce nel sangue in un appartamento a Como: denunciato un 24enne (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una banale Lite avvenuta tra le mura domestiche di un appartamento a Como in via Domenico Pino. Quando la discussione si è accesa un 24enne egiziano, che abita nella casa con due connazionali di 20 e 32 anni, ha preso un coltello da cucina ferendo i coinquilini. I feriti sono arrivati al pronto Quicomo.it - Lite finisce nel sangue in un appartamento a Como: denunciato un 24enne Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una banaleavvenuta tra le mura domestiche di unin via Domenico Pino. Quando la discussione si è accesa unegiziano, che abita nella casa con due connazionali di 20 e 32 anni, ha preso un coltello da cucina ferendo i coinquilini. I feriti sono arrivati al pronto

Furibonda lite in appartamento : accoltella il fidanzato per gelosia - . La 21enne, infatti, aveva perso il controllo per la rabbia e, offuscata dall’ira, aveva afferrato un coltello da cucina e si era scagliata contro il suo fidanzato che, aveva cercato di ripararsi, ma era stato ugualmente colpito. Durante gli accertamenti, era emerso che la ragazza, a seguito di una violenta discussione originata sembra da motivi di gelosia, aveva ferito il suo compagno 23enne ... (Ilrestodelcarlino.it)

Lite in un appartamento sfocia in violenza : accoltellato un uomo - in manette un 32enne - LECCE – Finisce in manette, dopo una indagine lampo, con l’accusa di lesioni gravi tramite l’utilizzo di un’arma. Un 32enne leccese, con alcune vicende giudiziarie alle spalle, è stato infatti arrestato nelle ultime ore dalla polizia. Nella serata di ieri, nel centro cittadino, avrebbe... (Lecceprima.it)

"Ci sono tracce di sangue davanti al portone di un appartamento" : carabinieri fermano lite a colpi i coltello - "Ci sono copiose macchie di sangue vicino al portone di ingresso di un'abitazione. . Tutto questo è avvenuto nel quartiere Fontivegge, in via. C'è una lite in corso". L'allarme è stato lanciato da un vicino al Numero Unico di Emergenza a un passante che aveva sentito il trambusto e visto il sangue. (Perugiatoday.it)