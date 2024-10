Linea Bologna-Prato: la frana modifica i lavori (e la circolazione) (Di venerdì 18 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BolognaTODAYIl maltempo e le frane modificano anche il programma dei lavori sulla Bologna-Prato. Sabato 19 e 26 ottobre 9 e 16 novembre per consentire la mobilità compromessa dalla frana sulla strada SR 325, che va dalla Val di Setta alla Val di Bolognatoday.it - Linea Bologna-Prato: la frana modifica i lavori (e la circolazione) Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAYIl maltempo e le franeno anche il programma deisulla. Sabato 19 e 26 ottobre 9 e 16 novembre per consentire la mobilità compromessa dallasulla strada SR 325, che va dalla Val di Setta alla Val di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prato - incidente stradale : muore nell’auto che sbanda in via Bologna. Ferita la moglie - Due le persone estratte dai vigili del fuoco e affidate al personale del 118. . Per una di queste, come detto, un uomo di 77 anni, non c'è stato niente da fare, il medico ne ha constatato il decesso, mentre la moglie è stata portata all'ospedale L'articolo Prato, incidente stradale: muore nell’auto che sbanda in via Bologna. (Firenzepost.it)

Bus sostitutivi sulla linea Prato – Bologna per i lavori sulla tratta ferroviaria - . 50 per il capoluogo emiliano. In particolare i controlli specialistici e i monitoraggi strumentali effettuati da RFI hanno fatto emergere la necessità di un intervento immediato per rinforzare una delle volte della galleria, attività incompatibile con la circolazione dei treni che fino a venerdì (9 agosto) era prevista in quella tratta nelle fasce orarie 5-8. (Corrieretoscano.it)