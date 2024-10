Letizia Girolami uccisa, la figlia lancia una raccolta fondi per pagare il funerale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Foiano della Chiana (Arezzo), 18 ottobre 2024 – "Ciao, mi chiamo Eileen. Mi trovo costretta a dover avviare una raccolta fondi per aiutare m io padre Peter e me a sostenere le spese funerarie e le spese legali in seguito alla surreale, violenta e tragica morte di mamma". E’ l’appello lanciato sulla piattaforma Gofundme da Eileen Alice Christie, figlia di Letizia Girolami, la psicoterapeuta 72enne uccisa il 5 ottobre nella sua proprietà di Foiano della Chiana da Irfan Rana Mohamed, 37enne pachistano, ex genero della donna attualmente in carcere ad Arezzo con l'accusa di omicidio volontario. L’accorato appello della figlia prosegue: "Mamma era una persona davvero speciale che rimaneva e rimane nel cuore di tutti quelli che l'hanno conosciuta. Lanazione.it - Letizia Girolami uccisa, la figlia lancia una raccolta fondi per pagare il funerale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Foiano della Chiana (Arezzo), 18 ottobre 2024 – "Ciao, mi chiamo Eileen. Mi trovo costretta a dover avviare unaper aiutare m io padre Peter e me a sostenere le spese funerarie e le spese legali in seguito alla surreale, violenta e tragica morte di mamma". E’ l’appelloto sulla piattaforma Gofundme da Eileen Alice Christie,di, la psicoterapeuta 72enneil 5 ottobre nella sua proprietà di Foiano della Chiana da Irfan Rana Mohamed, 37enne pachistano, ex genero della donna attualmente in carcere ad Arezzo con l'accusa di omicidio volontario. L’accorato appello dellaprosegue: "Mamma era una persona davvero speciale che rimaneva e rimane nel cuore di tutti quelli che l'hanno conosciuta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una protesi speciale per tornare a camminare senza dolore : la raccolta fondi per Manuel - . Dopo un incidente in moto avvenuto nel maggio scorso che gli ha causato l’amputazione della gamba sinistra fino al ginocchio, ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma online GoFundMe per. Manuel Bortolotti ha 22 anni, è originario di Brivio, in provincia di Lecco, ma vive nella Bergamasca. (Leccotoday.it)

Manuel Mastrapasqua - un’ondata di solidarietà. Dalla raccolta fondi alle cuffie da indossare : “Non ti dimenticheremo” - La raccolta fondi per la famiglia lanciata su Gofundme è già arrivata a 11mila euro: "Questa raccolta fondi è in memoria di Manuel Mastrapasqua, ragazzo di 31 anni ucciso in strada a Rozzano nella notte tra il 10 e l’11 ottobre , mentre tornava a casa dal lavoro. Sarebbero molte le adesioni di altre società sportive del territorio. (Ilgiorno.it)

Raccolta fondi per alluvionati "fantasma" - Striscia la Notizia fa tappa a Modena - VIDEO - Sono arrivate anche le telecamere di 'Striscia la notizia' per occuparsi del caso della raccolta fondi per alluvionati inesistenti sollevata nei giorni scorsi dalle testate di Citynews. Il programma di Canale 5 ha cercato di risalire ai responsabili della raccolta, grazie alla collaborazione... (Modenatoday.it)