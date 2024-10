Biccy.it - La Volta Buona, un fuori onda mette in imbarazzo Caterina Balivo

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La storica frase attribuita a Mike Bongiorno: “Ahi ahi signora Longari, mi è caduta sull’uccello!“, da oggi potrebbe essere cambiata in “Ahi ahi signora Longari, mi è caduta sulla strega di Biancaneve“, perché proprio la celebre concorrente del Rischiatutto, ospite a Ladi, è caduta in una gaffe da. Ma andiamo per gradi. In occasione del centenario di Mike Bongiorno e della fiction a lui dedicata che Rai1 trasrà in due serate nei prossimi giorni,a Lalo ha celebrato chiamando in studio Gigi Marzullo, Miriana Trevisan e Giuliana Longari, la celebre concorrente del suo Rischiatutto. Fra aneddoti e racconti del parterre degli opinionisti, Mike Bongiorno è stato celebrato anche con dei video riassuntivi della sua carriera, fra cui uno in cui venivano elencati gli undici Festival di Sanremo da lui condotti.