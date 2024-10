La Torre Mediaset si tinge di rosa per la lotta contro il tumore al seno (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Torre Mediaset si tinge di rosa. Da domenica 20 ottobre, infatti, Mediaset aderisce al Mese internazionale per la prevenzione contro il tumore al seno. E non poteva non dimostrare la propria iniziativa di socializzazione se non colorando il simbolo di Cologno Monzese, visibile per chi percorre strade e tangenziali del Nord-Est di Milano. Per il sesto anno consecutivo, l’imponente Torre di trasmissione alta 98 metri cambierà dunque colore, trasformandosi nel simbolo dell’impegno di Mediaset, per promuovere la cultura della prevenzione e della lotta al carcinoma mammario. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lasidi. Da domenica 20 ottobre, infatti,aderisce al Mese internazionale per la prevenzioneilal. E non poteva non dimostrare la propria iniziativa di socializzazione se non colorando il simbolo di Cologno Monzese, visibile per chi percorre strade e tangenziali del Nord-Est di Milano. Per il sesto anno consecutivo, l’imponentedi trasmissione alta 98 metri cambierà dunque colore, trasformandosi nel simbolo dell’impegno di, per promuovere la cultura della prevenzione e dellaal carcinoma mammario.

