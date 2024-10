La filarmonica toscanini parte con un concerto dedicato ai giovani talenti musicali (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 23 ottobre segnerà l’inizio della nuova stagione della filarmonica toscanini, un evento atteso che avrà luogo presso l’Auditorium Paganini di Parma. La serata promette di mettere in risalto giovani artisti talentuosi già riconosciuti nel panorama musicale internazionale, sottolineando l’importanza della crescita culturale attraverso la musica. Con l’occasione, la filarmonica darà vita a un progetto sostenuto da Coop Alleanza 3.0, mirato a promuovere le carriere di giovani musicisti. Il direttore e il pianista: profili di eccellenza Sotto la guida di Dmitry Matvienko, il giovane direttore d’orchestra bielorusso di 34 anni, il concerto di apertura avrà come protagonista un professionista già affermato nel settore. Gaeta.it - La filarmonica toscanini parte con un concerto dedicato ai giovani talenti musicali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 23 ottobre segnerà l’inizio della nuova stagione della, un evento atteso che avrà luogo presso l’Auditorium Paganini di Parma. La serata promette di mettere in risaltoartisti talentuosi già riconosciuti nel panorama musicale internazionale, sottolineando l’importanza della crescita culturale attraverso la musica. Con l’occasione, ladarà vita a un progetto sostenuto da Coop Alleanza 3.0, mirato a promuovere le carriere dimusicisti. Il direttore e il pianista: profili di eccellenza Sotto la guida di Dmitry Matvienko, il giovane direttore d’orchestra bielorusso di 34 anni, ildi apertura avrà come protagonista un professionista già affermato nel settore.

La Filarmonica Arturo Toscanini al Duse con Dego e Cilluffo - La registrazione dei Concerti per violino di Johannes Brahms e Ferruccio Busoni eseguiti con la BBC Symphony Orchestra su etichetta Chandos – il sesto album della violinista per l’etichetta londinese – è valsa infatti il prestigioso riconoscimento alla Dego, che eseguirà a Bologna proprio il Concerto in re maggiore op. (Ilrestodelcarlino.it)