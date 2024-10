Ivana Sunjic, Reborn: l'anima dell'India in mostra a Torino (Di venerdì 18 ottobre 2024) E’ la Pinacoteca Albertina di Torino ad ospitare ( dal 7 novembre all’8 dicembre 2024) la personale della fotografa Ivana Sunji, una raccolta di 80 suggestivi scatti che raccontano luci e ombre, luoghi e persone di uno dei Paesi fra i più affascinanti e contraddittori del mondo. Laverita.info - Ivana Sunjic, Reborn: l'anima dell'India in mostra a Torino Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 18 ottobre 2024) E’ la Pinacoteca Albertina diad ospitare ( dal 7 novembre all’8 dicembre 2024) la personalea fotografaSunji, una raccolta di 80 suggestivi scatti che raccontano luci e ombre, luoghi e persone di uno dei Paesi fra i più affascinanti e contraddittori del mondo.

