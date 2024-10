Inchiesta Sogei, Pm Roma chiede carcere per ex dg Paolino Iorio (Di venerdì 18 ottobre 2024) La procura della Repubblica di Roma ha chiesto, nell’ udienza di convalida, il carcere per Paolino lorio, ex direttore generale di Sogei posto agli arresti domiciliari con l’imprenditore di Olidata, Massimo Rossi, entrambi accusati di corruzione. Il dirigente di Sogei, secondo quanto ricostruito dall’accusa, avrebbe cancellato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della sua abitazione delle ultime due settimane. Azione con cui secondo gli inquirenti avrebbe tentato di inquinare le prove. Legali ex dg Iorio: “Si trattava di consulenze” “L’Ing. Paolino lorio ha ammesso di aver ricevuto delle somme da Massimo Rossi che costituivano la remunerazione per più attività consulenziali nell’ambito dello scenario dell’Information Technology mondiale, riguardanti piattaforme informatiche hardware e software. Lapresse.it - Inchiesta Sogei, Pm Roma chiede carcere per ex dg Paolino Iorio Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La procura della Repubblica diha chiesto, nell’ udienza di convalida, ilperlorio, ex direttore generale diposto agli arresti domiciliari con l’imprenditore di Olidata, Massimo Rossi, entrambi accusati di corruzione. Il dirigente di, secondo quanto ricostruito dall’accusa, avrebbe cancellato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della sua abitazione delle ultime due settimane. Azione con cui secondo gli inquirenti avrebbe tentato di inquinare le prove. Legali ex dg: “Si trattava di consulenze” “L’Ing.lorio ha ammesso di aver ricevuto delle somme da Massimo Rossi che costituivano la remunerazione per più attività consulenziali nell’ambito dello scenario dell’Information Technology mondiale, riguardanti piattaforme informatiche hardware e software.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta Sogei - spuntano “CR7” e “AS Roma” come nomi in codice nelle intercettazioni - Gli indagati nell’ambito dell’operazione della Guardia di Finanza, infatti, nelle loro interlocuzioni emerse in seguito alle intercettazioni telefoniche, usavano dei nomi in codice legati al mondo del pallone, come per esempio “CR7” e “AS Roma”. L’inchiesta Sogei, con le tangenti pagate all’ad della società in house del MEF, Paolino Iorio, in cambio di acquisizioni di infrastrutture tecnologiche ... (Sportface.it)

Inchiesta Sogei - CR7 AS Roma protagonisti : usati come nomi in codice - Questa […]. Sogei, le indagini della GdF hanno mostrato come le persone indagate per tangenti usassero le parole di CR7 e AS Roma come codice Prosegue l’indagine della Guardia di Finanza sull’inchiesta Sogei. Come riportato da La Repubblica, le forze dell’ordine hanno indagato su delle tangenti per l’acquisizione di infrastrutture tecnologiche da parte di due ministeri. (Calcionews24.com)

Corruzione - inchiesta pm Roma : a dg Sogei ‘mazzette’ per oltre 100mila euro - Procura chiede convalida arresto dell'amministratore delegato Paolino Iorio. Acquisita enorme mole dati e documenti: al vaglio inquirenti anche cellulari e device di Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk Ammonterebbero a un totale di oltre 100mila euro le ‘mazzette’ intascate da Paolino Iorio, direttore generale di Sogei, società in house controllata dal Mef, arrestato […]. (Sbircialanotizia.it)