Il tribunale di Roma non convalida il trattenimento dei migranti in Albania (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non sono stati convalidati i trattenimenti, emessi dalla questura di Roma il 17 ottobre, che riguardano i migranti che si trovano all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in Albania. I giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma, con il provvedimento, hanno anche disposto, a quanto si apprende, che devono essere riaccompagnati in Italia. Il provvedimento era stato emesso nei confronti di dodici migranti che fanno parte del gruppo dei 16 trasportati in Albania con una nave della Marina Militare italiana.

