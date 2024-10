Il Fano scalda già i motori. Testa al match di Pesaro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ultimo allenamento questo pomeriggio al "Mancini" per il Fano Calcio che domenica alle 14,45 sarà impegnato a Pesaro sul sintetico di Villa San Martino contro il Casa33 per la terza giornata del campionato di Terza categoria. Mister Spendolini proverà la squadra per domenica che non si discosterà molto da quella che sabato scorso ha regolato il Babbucce. L’unico dubbio riguarda la scelta del portiere per il cui posto sono in ballottaggio Sodani e Giulini che finora hanno giocato una gara a Testa. Ancora assenti Bianchi e Niang, mentre potrebbero partire dalla panchina gli attaccanti Apezteguia e Rolon. Alma. La società del presidente Guida ha tirato in ballo non solo il Comune ma anche il Fano Calcio per l’utilizzo, a suo parere, "indebitamente di marchi e distintivi dell’Alma". Gli stemmi sembrano però notevolmente differenti. Ilrestodelcarlino.it - Il Fano scalda già i motori. Testa al match di Pesaro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ultimo allenamento questo pomeriggio al "Mancini" per ilCalcio che domenica alle 14,45 sarà impegnato asul sintetico di Villa San Martino contro il Casa33 per la terza giornata del campionato di Terza categoria. Mister Spendolini proverà la squadra per domenica che non si discosterà molto da quella che sabato scorso ha regolato il Babbucce. L’unico dubbio riguarda la scelta del portiere per il cui posto sono in ballottaggio Sodani e Giulini che finora hanno giocato una gara a. Ancora assenti Bianchi e Niang, mentre potrebbero partire dalla panchina gli attaccanti Apezteguia e Rolon. Alma. La società del presidente Guida ha tirato in ballo non solo il Comune ma anche ilCalcio per l’utilizzo, a suo parere, "indebitamente di marchi e distintivi dell’Alma". Gli stemmi sembrano però notevolmente differenti.

Il focolaio a Fano : tutto è partito nel rione Vallato. Due casi a Pesaro - uno a Tolentino - FANO Sono al momento 180 i casi di Dengue censiti nelle Marche, di cui 131 già confermati da diagnosi ufficiale, 41 ritenuti probabili e altri 8 classificati come casi possibili. Ben 177 (il... (Corriereadriatico.it)

Incendio in A14 - a fuoco un camion che trasporta balle di fieno : fumo - disagi e rallentamenti tra Pesaro e Fano - PESARO - Incendio in autostrada, in camion contenente balle di fieno è andato a fuoco in A14 nel tratto compreso tra Pesaro e Fano. Per cause ancora da chiarire, alle 17.15, si è... (Corriereadriatico.it)

Incidente sulla statale Adriatica tra Fano e Pesaro - auto a fuoco. Traffico in tilt - Infine, dopo i rilevi della polizia locale, la circolazione è ripresa su corsia unica alle 12,40. Circolazione bloccata a lungo, per consentire ai pompieri di spegnere l’incendio. Stando a una prima dinamica, formulata dalla polizia locale, una Range Rover, condotta da un 60enne del luogo, che usciva dall'area di sosta sul lato del mare, si è scontrata, per motivi in corso di accertamento, con ... (Ilrestodelcarlino.it)