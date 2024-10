I furbetti dell'evasione fiscale: Santarcangelo recupera oltre 800mila euro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ammonta a circa 830mila euro il recupero dell’elusione e dell’evasione fiscale rispetto al pagamento di Imposta municipale unica, riferita principalmente al 2019, e Tassa sui rifiuti 2019-2023. Rispetto all’Imu, nel 2024 l’ufficio tributi ha inviato oltre 1.200 avvisi di pagamento, per un totale Riminitoday.it - I furbetti dell'evasione fiscale: Santarcangelo recupera oltre 800mila euro Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ammonta a circa 830milail recupero’elusione erispetto al pagamento di Imposta municipale unica, riferita principalmente al 2019, e Tassa sui rifiuti 2019-2023. Rispetto all’Imu, nel 2024 l’ufficio tributi ha inviato1.200 avvisi di pagamento, per un totale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Frode fiscale sull'Iva degli AirPods - sequestrati oltre 29 milioni di euro. Uno dei depositi nel Comasco - Attraverso l'analisi della documentazione commerciale è stato scoperto che la merce, pur coinvolta in diverse cessioni, passava di proprietà in proprietà ma restando ferma nei vari depositi logistici utilizzati dall'organizzazione criminale, uno dei quali sul territorio comasco. La prima fase delle indagini La prima fase delle indagini si è conclusa nel 2023 con l’esecuzione di quattro ... (Ilgiorno.it)

Frode fiscale sull'Iva degli AirPods - sequestrati oltre 29 milioni di euro - . I finanzieri hanno ricostruito attrraverso indagini, pedinamenti e intercettazioni, un sofisticato sistema di evasione dell’IVA basato sulla commercializzazione di prodotti elettronici, in particolar modo Apple AirPods, che venivano ciclicamente venduti tra le società coinvolte nella frode senza. (Quicomo.it)

Cuneo fiscale strutturale - buste paga con 100 euro extra per chi ne guadagna meno di 35mila - . Ridurre l’aliquota media al 33% potrebbe sembrare un colpo da maestro, ma come sempre il diavolo è nei dettagli. Questo permetterà di estendere il beneficio, che però andrà progressivamente riducendosi per chi si colloca in quella fascia di reddito. C’è una novità: il meccanismo di erogazione dello sconto fiscale verrà modificato e verrà introdotta una zona “cuscinetto” tra i 35mila e i ... (Quifinanza.it)