Quotidiano.net - Hamas, la milizia senza capo. Si riorganizza nei tunnel. Armi e cibo dall’Egitto

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – Nella città fantasma nascosta nel ventre della terra, fatta die caverne che sta sotto le macerie di Gaza dove ancora sono prigionieri tra i cinquanta e i cento ostaggi israeliani, la vità è sempre più dura. Per chi è in catene e per ini diorfani delsupremo Yahya Sinwar. L’esercito israeliano stringe il cerchio, colpisce con l’artiglieria e i droni killer ogni angolo dove si suppone ci siano guerriglieri mischiati ai civili. Il reparto speciale Nili, autorizzato ad agire praticamenteregole, dà la caccia ad ogni umano anche solo sospettato di far parte di, che però non cede, combatte sorretto dal fanatismo religioso. Meglio morire da martiri che arrendersi.