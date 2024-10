Furto al Conad di Mercato San Severino: sradicata la cassaforte (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovo Furto nella Valle dell'Irno: nella notte tra mercoledì e giovedì, in località San Vincenzo di Mercato San Severino, ignoti hanno preso di mira il superMercato Conad. Forzando le saracinesche, i banditi hanno sradicato e portato via la cassaforte.Pare che la banda abbia manomesso il Salernotoday.it - Furto al Conad di Mercato San Severino: sradicata la cassaforte Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovonella Valle dell'Irno: nella notte tra mercoledì e giovedì, in località San Vincenzo diSan, ignoti hanno preso di mira il super. Forzando le saracinesche, i banditi hanno sradicato e portato via la.Pare che la banda abbia manomesso il

