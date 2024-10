Fratelli di Crozza, Calenda: "Alla maggioranza propongo le mie idee, mi stanno a sentire due minuti e poi mi dicono: "Guardi non sono di qua", ma non demordo" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Maurizio Crozza torna nei panni di Carlo Calenda dopo l’exploit, all’audizione dell’AD di Stellentis, Tavares, davanti alle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streamin Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Calenda: "Alla maggioranza propongo le mie idee, mi stanno a sentire due minuti e poi mi dicono: "Guardi non sono di qua", ma non demordo" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Mauriziotorna nei panni di Carlodopo l’exploit, all’audizione dell’AD di Stellentis, Tavares, davanti alle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato Nella nuova puntata didi, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streamin

Fratelli di Crozza - Marco Rizzo : "Mi piace la gnocca - che sia chiaro questa è l'unica cosa che mi accomuna alla Schlein" - Altra new entry tra le maschere di Maurizio Crozza con quella di Marco Rizzo, Presidente Onorario del Partito Comunista e fondatore del partito “Democrazia Sovrana Popolare” Nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, altra n . (Ilgiornaleditalia.it)

Fratelli di Crozza - Schillaci : "Perché in questo paese il Ministro della salute serve solo a non lasciare un buco vuoto nella foto con Mattarella" - Maurizio Crozza, nei panni del Ministro della Salute Orazio Schillaci, preoccupato che qualcuno si ricordi della carica che ricopre. Nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, e nuova maschera per Maurizio Crozza, nei panni . (Ilgiornaleditalia.it)

Fratelli di Crozza - monologo sulla sinistra : "Ma cos’è diventato il PD - un talent? L'unico che ti stimola a votare..." - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza analizza il quadro politico attuale della Sinistra: «Comunque fratelli, ormai siamo arrivati alla terza puntata e avrete notato che della Sinistra parlo poco. Ma si s . (Ilgiornaleditalia.it)