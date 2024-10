Formula 1, Gp Austin: orari, programma e dove vederla in tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo la pausa, tornano i motori. Mentre la MotoGp vola in Australia, la Formula 1 corre ad Austin, negli Stati Uniti, con Max Verstappen che spera di mantenere il comando della classifica con la Red Bull e deve difendersi dagli attacchi della McLaren di Lando Norris. L'olandese, nella classifica piloti, è avanti di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo la pausa, tornano i motori. Mentre la MotoGp vola in Australia, la1 corre ad, negli Stati Uniti, con Max Verstappen che spera di mantenere il comando della classifica con la Red Bull e deve difendersi dagli attacchi della McLaren di Lando Norris. L'olandese, nella classifica piloti, è avanti di

Orari Formula 1 - Gp degli Stati Uniti 2024 a Austin : dove e quando vedere Sprint - qualifiche e gara (Sky - Now - Tv8) - Tutto il weekend è disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. 30 Repliche qualifiche: ore 19. Su TV8, invece, sarà possibile vedere la Sprint Race in diretta mentre qualifiche e gara, verranno trasmesse in differita. . 55 DOMENICA 20 ottobreGara: ore 21 Orari su TV8SABATO 19 ottobre (diretta ore italiane)Sprint race: ore ... (Ilfattoquotidiano.it)