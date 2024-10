Foggia, ex agente spara alla moglie nel parcheggio di un supermercato e si uccide. La donna è ricoverata in gravi condizioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ha sparato alla moglie dopo aver aspettato che uscisse da un supermercato. Poi si è ucciso. È successo in via Salvemini a San Severo, in provincia di Foggia. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Masselli Mascia, dove si trova in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’uomo era un agente in pensione della polizia penitenziaria. Appena la donna è uscita dal negozio, l’ex agente avrebbe sparato diversi colpi da una distanza ravvicinata, colpendo la moglie alla testa. Si sarebbe poi diretto verso la sua auto e, una volta entrato nell’abitacolo, avrebbe rivolto l’arma verso di sé. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini. L'articolo Foggia, ex agente spara alla moglie nel parcheggio di un supermercato e si uccide. La donna è ricoverata in gravi condizioni proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) Hatodopo aver aspettato che uscisse da un. Poi si è ucciso. È successo in via Salvemini a San Severo, in provincia di. Laè stata trasportata in codice rosso all’ospedale Masselli Mascia, dove si trova incritiche. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’uomo era unin pensione della polizia penitenziaria. Appena laè uscita dal negozio, l’exavrebbeto diversi colpi da una distanza ravvicinata, colpendo latesta. Si sarebbe poi diretto verso la sua auto e, una volta entrato nell’abitacolo, avrebbe rivolto l’arma verso di sé. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini. L'articolo, exneldi une si. Lainproviene da Open.

