Ex Roma | parole dure di Karsdorp su Mourinho Lina Souloukou all' Everton?

Roma 18 ottobre 2024 - Non sono più dei protagonisti della giallorossa in campo, ma fanno parte della loro storia e anche se verso altri lidi entrambi non hanno superato gli eventi accaduti in giallorosso. Si tratta di Rick Karsdorp e José Mourinho, protagonisti del successo in Conference League in quel di Tirana nella stagione 2021-22. Due nomi incisi per sempre nella storia della Roma, ma che non hanno concluso il proprio rapporto in modo disteso. Dopo aver inizialmente infatti rilanciato il terzino olandese, il rapporto tra i due si è incrinati, arrivando fino alle dichiarazioni nel post-partita della sfida contro il Sassuolo di due anni fa, quando il tecnico portoghese parlò del suo esterno basso come di un traditore, facendo molto scalpore all'epoca, provocando una reazione mista da parte di tutti: club, tifosi e addetti ai lavori.

Roma - Karsdorp rescinde e trova subito squadra : affronterà la Juventus in Champions - Il terzino torna in Olanda e firma con il PSV Eindhoven: il contratto avrà la durata di un anno con opzione per un’altra stagione. . Lo ha reso noto lo stesso club olandese. Rick Karsdorp rescinde il proprio contratto con la Roma e trova subito squadra. “È bello tornare in Olanda dopo sette anni. (Calcioweb.eu)

Calciomercato : Ex Roma Karsdorp firma col Psv Eindhoven - Contratto di un anno con opzione per un'altra stagione EINDHOVEN (OLANDA) - Dopo aver risolto nei giorni scorsi il contratto con la Roma, Rick Karsdorp torna in Olanda. Ufficiale la firma del 29enne esterno col Psv Eindhoven: contratto di un anno con opzione per un'altra stagione. "È bello tornare i . (Ilgiornaleditalia.it)

Karsdorp PUNGE la Roma : «Lì ho vissuto un periodo BRUTTO - adesso il mio OBIETTIVO è QUESTO» - La mia famiglia e io non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Le parole di Rick Karsdorp, ex terzino della Roma, in occasione della sua presentazione al Psv Rick Karsdorp ha parlato della Roma in occasione della sua presentazione al Psv. PAROLE – «È bello tornare nei Paesi Bassi dopo sette anni. (Calcionews24.com)