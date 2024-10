Dovbyk a rischio per l’Inter: Roma in apprensione (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Se da un lato si registra il rientro di Dybala, dall’altro la Roma rischia di dover affrontare l’Inter senza il suo centravanti. Dopo la sosta del campionato, infatti, Artem Dovbyk è in dubbio per la sfida contro i nerazzurri in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Tornato in Italia dopo gli impegni con la Nazionale ucraina, l’attaccante ex Girona non si è allenato con il resto del gruppo, ma è stato sottoposto a terapie. Le condizioni del suo ginocchio verranno monitorate nelle prossime ore alla luca dell’infiammazione emersa dopo le partite di UEFA Nations League. Fantacalcio.it per Adnkronos Dovbyk a rischio per l’Inter: Roma in apprensione seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Dovbyk a rischio per l’Inter: Roma in apprensione Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Se da un lato si registra il rientro di Dybala, dall’altro larischia di dover affrontaresenza il suo centravanti. Dopo la sosta del campionato, infatti, Artemè in dubbio per la sfida contro i nerazzurri in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Tornato in Italia dopo gli impegni con la Nazionale ucraina, l’attaccante ex Girona non si è allenato con il resto del gruppo, ma è stato sottoposto a terapie. Le condizioni del suo ginocchio verranno monitorate nelle prossime ore alla luca dell’infiammazione emersa dopo le partite di UEFA Nations League. Fantacalcio.it per Adnkronosperinseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Roma si prepara al confronto decisivo con l’Inter : Dybala recuperato - incertezza per El Shaarawy - La preparazione della Roma per il big match contro l’Inter Con il big match che si avvicina, l’ambiente intorno alla Roma si fa sempre più teso e carico di aspettative. Preoccupazioni per El Shaarawy: un’assenza pesante Se da un lato le notizie sono positive sul fronte di Dybala e Dovbyk, dall’altro emergono delle inquietudini riguardanti Stephan El Shaarawy. (Gaeta.it)

Roma : Dovbyk regolarmente in gruppo e punta l’Inter - Chi, invece, dovrebbe sicuramente saltare il match contro i nerazzurri è Stephan El Shaarawy, ancora in fase di recupero dopo l’infortunio al polpaccio. L’allarme Artem Dovbyk in casa Roma sembra rientrato. L’attaccante ucraino, tornato dagli impegni con la nazionale con un’infiammazione al ginocchio, si è allenato regolarmente con i compagni ed è dunque a disposizione per il big match di ... (Sportface.it)