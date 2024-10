Thesocialpost.it - Dopo la morte di Sinwar cambiano gli scenari: 007 Usa ipotizzano possibile tregua

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Le agenzie di intelligence degli Stati Uniti stanno lavorando intensamente per aggiornare le loro valutazioni su chi potrebbe succedere a Yahya, il leader di Hamas recentemente ucciso in un raid a Gaza. Secondo quanto riportato dalla CNN, gli Stati Uniti speravano che ladipotesse creare un’opportunità politica per facilitare un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Tuttavia, il successore dipotrebbe influenzare in modo significativo la possibilità che Hamas torni al tavolo delle trattative. Diversi possibili candidati potrebbero prendere il posto di, ognuno con implicazioni diverse per il futuro dei negoziati con Israele. Uno dei nomi che emergono è Mohammed, fratello di Yahya e noto per essere altrettanto intransigente e determinato a mantenere la linea dura del movimento.