Djokovic incorona Sinner | È il migliore di tutti

Novak Djokovic, dopo un'intensa semifinale al Six Kings Slam, ha voluto rendere omaggio al nostro fantastico Jannik Sinner, che lo ha sconfitto in tre set spettacolari e combattuti. Il campione serbo non ha solo ammesso la superiorità dell'italiano, ma ha affermato che il campione azzurro in questo momento è senza dubbio "il migliore di tutti". Parole importanti pronunciate da uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi. E che seguono le dichiarazioni di Daniil Medvedev, che dopo essere stato annichilito per 6-0 6-3 al primo turno aveva affermato: "Non ho mai incontrato un tennista forte come questo Sinner". "Jannik ha giocato a un livello altissimo per tutto l'anno, ed è per questo che è il numero uno. Ho cercato di resistere, ma lui è stato migliore nei momenti importanti", ha dichiarato Djokovic, visibilmente provato dalla battaglia sul campo.

Sinner batte Djokovic - va in finale al Six Kings Slam contro Alcaraz - In finale, Sinner affronterà Carlos Alcaraz, che nella seconda semifinale vince il derby spagnolo con Rafa Nadal per 6-3, 6-3. Djokovic risponde come nei giorni migliori e sul 3-2 ha a disposizione 2 pesantissime palle break. Avanti 4-3, Sinner potrebbe prendere il largo ma spreca le chance. (Adnkronos) – Jannik Sinner in finale al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo in corso a Riad, in ... (Seriea24.it)

Sinner batte Djokovic - va in finale al Six Kings Slam contro Alcaraz - . L'azzurro, numero 1 del mondo, in semifinale batte il serbo Novak Djokovic, numero 4 del ranking Atp, per 6-2, 6-7, (0-7), 6-4. In finale, Sinner affronterà Carlos Alcaraz, che nella seconda semifinale vince il derby […] The post Sinner batte Djokovic, va in finale al Six Kings Slam contro Alcaraz appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Tennis - Sinner in finale a Riad - Djokovic battuto in tre set - 1 al mondo ha vinto con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-4 in 2 ore e 27 minuti di gioco. È stata partita vera, lottata e tirata nel secondo e nel terzo parziale dopo un primo set lottato. . Jannik Sinner batte ancora Novak Djokovic e raggiunge la finale del Six Kings Slam. Il n. Roma, 17 ott. it. Una partita faticosa e dispendiosa per l’altoatesino che ha fatto i conti con alti e bassi nel corso ... (Ildenaro.it)