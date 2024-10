Diretto e interpretato da Anna Kendrick, il film racconta l'incontro, realmente avvenuto, tra un'aspirante attrice e il serial killer Rodney Alcala durante un programma tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) Disponibile da oggi su Netflix, Woman of the Hour è il coraggioso debutto alla regia dell’attrice Anna Kendrick. Un thriller che prende spunto da un episodio incredibile realmente accaduto, ovvero la partecipazione indisturbata del pluriomicida (soprattutto femminicida) Rodney Alcala al celebre show televisivo The Dating Game, nel 1978. Iodonna.it - Diretto e interpretato da Anna Kendrick, il film racconta l'incontro, realmente avvenuto, tra un'aspirante attrice e il serial killer Rodney Alcala durante un programma tv Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Disponibile da oggi su Netflix, Woman of the Hour è il coraggioso debutto alla regia dell’. Un thriller che prende spunto da un episodio incredibileaccaduto, ovvero la partecipazione indisturbata del pluriomicida (soprattutto femminicida)al celebre show televisivo The Dating Game, nel 1978.

