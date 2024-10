Lanazione.it - ConTatto. Federica Dauri esplora l’intimità

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Stasera alle 21, un’altra prova aperta al pubblico al teatro alla Misericordia di Sansepolcro, quella di, lavoro dicheil tema delattraverso la storia d’amore tra due uomini: Luca, danzatore, e Alain, disabile a seguito di un ictus midollare. Il tema del "" vieneto attraverso una lenta danza carnale che coinvolge i sensi e l’ascolto: un viaggio poetico che si sviluppa in un dialogo fisico ed emotivo tra i due; un’esperienza sensoriale e viscerale, capace di mettere in luce la natura di un’intimità autentica, sensibile e sottile.è performer e coreografa. Formata all’Accademia Nazionale di Danza RM, ha studiato Butoh ed Euritmia, specializzandosi poi in performance art a New York e Amsterdam. Il suo lavoro è stato presentato in musei, gallerie e teatri, in Europa e USA.