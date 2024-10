"Conosco la guerra ed è schifosa. Se gli obiettivi non arrivano...": Kiev, l'affondo del generale Vannacci (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi, venerdì 18 ottobre, si è tenuto il Congresso nazionale di Meritocrazia Italiana. Tra gli ospiti il generale Roberto Vannacci. Al centro del dibattito il conflitto in Ucraina, la guerra scatenata dalla Russia di Vladimir Putin. E sul conflitto ha detto la sua proprio il generale, uno che di fronti di guerra e conflitti se ne intende, avendoli vissuti in prima persona. "Conosco la guerra e so quanto è schifosa - ha premesso Vannacci -. Se si può, si deve evitare. Quando gli obiettivi non arrivano, da due anni e mezzo vengono proclamate vittorie e si stabiliscono sanzioni che devono far fallire degli Stati e poi ciò non avviene, bisogna cambiare strategia", ha tagliato corto, ribadendo nei fatti il suo punto di vista sul conflitto. Da tempo, infatti, Vannacci sostiene che l'Ucraina di Volodymyr Zelensky debba negoziare con Putin per arrivare a una pace. Liberoquotidiano.it - "Conosco la guerra ed è schifosa. Se gli obiettivi non arrivano...": Kiev, l'affondo del generale Vannacci Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi, venerdì 18 ottobre, si è tenuto il Congresso nazionale di Meritocrazia Italiana. Tra gli ospiti ilRoberto. Al centro del dibattito il conflitto in Ucraina, lascatenata dalla Russia di Vladimir Putin. E sul conflitto ha detto la sua proprio il, uno che di fronti die conflitti se ne intende, avendoli vissuti in prima persona. "lae so quanto è- ha premesso-. Se si può, si deve evitare. Quando glinon, da due anni e mezzo vengono proclamate vittorie e si stabiliscono sanzioni che devono far fallire degli Stati e poi ciò non avviene, bisogna cambiare strategia", ha tagliato corto, ribadendo nei fatti il suo punto di vista sul conflitto. Da tempo, infatti,sostiene che l'Ucraina di Volodymyr Zelensky debba negoziare con Putin per arrivare a una pace.

