Clan Contini: annullate le ordinanze cautelari (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl Riesame di Napoli, 12 sezione, in sede di giudizio di rinvio, ha annullato le ordinanze cautelari della Cassazione, impugnate dalla Procura e dalle Difese di Festa Antonio, Festa Gennaro (ordinando la scarcerazione per quei capi di imputazione, salvo detenzione per altri titoli) e Giuseppe Illiano (esclusa l’aggravante del metodo mafioso, sulla quale doveva pronunciarsi il riesame bis), ritenuti colpevoli, secondo l’accusa, dell’agguato a Salvatore Cassese, l’ex dell’arma dei carabinieri, diventato imprenditore milionario, con l’ultimo ritenuto il mandante della spedizione punitiva nei suoi confronti. Accolte, dunque, le diffuse e ben articolate ragioni giuridiche formulate dagli Avvocati Arturo Cola, Avv. Prof. Maiello per i Festa), Avv. Massimo Viscusi, Avvocato Claudio Davino (per Illiano). Anteprima24.it - Clan Contini: annullate le ordinanze cautelari Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl Riesame di Napoli, 12 sezione, in sede di giudizio di rinvio, ha annullato ledella Cassazione, impugnate dalla Procura e dalle Difese di Festa Antonio, Festa Gennaro (ordinando la scarcerazione per quei capi di imputazione, salvo detenzione per altri titoli) e Giuseppe Illiano (esclusa l’aggravante del metodo mafioso, sulla quale doveva pronunciarsi il riesame bis), ritenuti colpevoli, secondo l’accusa, dell’agguato a Salvatore Cassese, l’ex dell’arma dei carabinieri, diventato imprenditore milionario, con l’ultimo ritenuto il mandante della spedizione punitiva nei suoi confronti. Accolte, dunque, le diffuse e ben articolate ragioni giuridiche formulate dagli Avvocati Arturo Cola, Avv. Prof. Maiello per i Festa), Avv. Massimo Viscusi, Avvocato Claudio Davino (per Illiano).

