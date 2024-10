ChatGPT su Windows: ora c'è un'app, anche se preliminare. La versione completa entro la fine dell'anno (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per ora è disponibile solo con certi account ChatGPT. Fra i vantaggi poter richiamare l'applicazione con una specifica scorciatoia da tastiera Dday.it - ChatGPT su Windows: ora c'è un'app, anche se preliminare. La versione completa entro la fine dell'anno Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per ora è disponibile solo con certi account. Fra i vantaggi poter richiamare l'applicazione con una specifica scorciatoia da tastiera

OpenAI lancia l’app ChatGPT per Windows - Funzionalità come il drag-and-drop saranno presto disponibili, migliorando ulteriormente l’interazione tra ChatGPT e i classici strumenti di Office. Tra le sue caratteristiche principali, c’è la capacità di analizzare e discutere documenti caricati (come file Word o PowerPoint), migliorando i flussi di lavoro, in particolare per gli utenti che utilizzano ChatGPT a scopo professionale?. (Pantareinews.com)