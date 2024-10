Ilrestodelcarlino.it - Cane morde a postina al volto: ferita

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ferrara, 18 ottobre 2024 – Giovedì mattina a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, unaè stataaldal morso di unmentre stava consegnando la posta. La dinamica non è ancora stata accertata, ma da quello che si è potuto apprendere la donna stava consegnando la posta quando undi razza Amstaff è sfuggito al controllo del padrone e ha assalito la donna. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri, compreso il nucleo Forestale. La donna è stata poi trasportata all'ospedale per accertamenti e cure.