Calendario Mondiali ciclismo su pista 2024 oggi 18 ottobre | orari tv programma streaming italiani in gara

Terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista, che si stanno svolgendo a Ballerup, in Danimarca. Dopo la prima medaglia di ieri del quartetto femminile, l'Italia cercherà di darsi slancio per poter conquistare qualche posticino nel medagliere, con il primo grosso calibro sul tracciato. LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI ciclismo SU pista ALLE 14.00 E ALLE 18.30 Arriva il momento di Jonathan Milan, che si è concentrato esclusivamente sull'inseguimento individuale. Questa gara è il suo obiettivo conclamato e cercherà di sviluppare il suo gran motore per poter fare l'accoppiata con il titolo europeo dello scorso anno; con lui in gara Manlio Moro. Nel chilometro a cronometro maschile saranno Stefano Minuta e Matteo Bianchi a sgomitare per un posto in finale, seppur molto difficile, mentre Michele Scartezzini sarà impegnato nella corsa a punti.

