Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Prosperi: "La Pianese non può fare calcoli con nessuno. Il Rimini? Ci sarà da lottare. Noi proveremo a limitarli»

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Archiviata la bella vittoria contro il Carpi per laè già tempo di tornare a pensare al campionato visto che domani alle 15 i bianconeri saranno di scena aper una sfida sulla carta piuttosto ostica. "a limitare i nostri avversari – dice mister Fabio(nella foto) – che sono molto organizzati ed ottimamente allenati. Cidae da soffrire ma lo sappiamo e ci. Dal punto in mentale sicuramente non possono non notare come la squadra ha reagito dopo il ko immeritato contro il Sestri Levante. Non avevo dubbi sulle doti dei ragazzi che sono stati molto bravi a reagire dopo i momenti di difficoltà. In un certo senso era già successo contro il Campobasso che ripartissero con una grande prestazione dopo il solo punto conquistato tra Perugia e Ascoli, quando oggettivamente avremmo meritato molto di più.